Torna domenica la Roma Appia Run: mille bimbi a Caracalla per la festa dello sprint

AGI - Il Fulmine dell’Appia colpisce ancora, e lo fa con il consueto elettrizzante fragore. Non è stata solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio tuono di vitalità. Lo Stadio Nando Martellini si è animato grazie a colori vibranti e note ritmate, trasformandosi nel teatro di una festa senza confini. È qui che il Fulmine dell’Appia ha scatenato la sua energia: un galà dello sprint che ha visto oltre 1.000 bambini correre verso il futuro, spinti dal tifo appassionato di una folla di 3.000 persone.
Atmosfera inebriante, concentrazione, allegria contagiosa, ma anche sano agonismo, questi gli ingredienti di un format che si rinnova ogni anno con entusiasmo sempre crescente. Non è più solo un evento in calendario, ma un appuntamento del cuore: quel momento magico che i piccoli campioni sognano per mesi e che, come da tradizione, accende i motori e scalda gli animi alla vigilia della Roma Appia Run.
Un successo non solo numerico, ma umano. Tra musica, sorrisi spontanei e il calpestio dei passi veloci sulla pista, l’intuizione degli organizzatori si è confermata, ancora una volta, una scintilla geniale.
Roma si prepara alla Roma Appia Run
Intanto Roma si prepara al grande evento: domani torna la magia della Roma Appia Run, una delle corse podistiche più amate e suggestive del panorama nazionale.
Giunta alla 27ª edizione, la Roma Appia Run non è soltanto una gara: è un omaggio in movimento alla via Appia Antica, la “Regina Viarum”, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO e cuore pulsante di un evento che negli anni ha saputo coniugare sport, storia e paesaggio come poche altre manifestazioni al mondo.
Tante le novità nel percorso, ma i 10.000 atleti attesi ai nastri di partenza potranno ancora godere del transito nel Parco della Caffarella e quello all’interno delle Catacombe di San Callisto, passaggi capaci di regalare emozioni rare e un contatto diretto con la storia millenaria della città.
Due le distanze principali previste domenica: la 7,5 km (partenza alle 8.00) e la 19 km (partenza alle 8.30), entrambe in versione competitiva e non competitiva, per questa corsa storica che deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, anche al fatto di essere l’unica al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse.
Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.
Ecco perché la Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l’emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.
Organizzazione, istituzioni e partner
La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco Regionale dell'Appia Antica, del Parco Archeologico dell'Appia Antica, del Parco Archeologico del Colosseo, del CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.