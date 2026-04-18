Ecco il tunnel della 'banda del buco' di Napoli, è lungo 12 metri 

AGI - È lungo 12 metri e alto 80 centimetri il cunicolo realizzato dai rapinatori che giovedì hanno derubato diverse decine di cassette di sicurezza nella filiale di Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro. Secondo quanto rilevato dal geometra Gianluca Manin che partecipa alle verifiche partite subito dopo la rapina, i malviventi hanno realizzato un percorso sotterraneo, partendo dalla parete del collettore, non lontano da un pozzetto, che sale per 4,5 metri dal sottosuolo verso il pavimento, nel punto in cui è stato praticato il buco che ha permesso l'ingresso di almeno due malviventi e poi la fuga del gruppo.
Da quanto mostra un video, che fornisce una elaborazione tridimensionale realizzata dal geologo, il cunicolo nel sottosuolo passa sotto il caveau della banca, dove giovedì scorso i banditi hanno effettuato il colpo in pieno giorno, rubando il contenuto di diverse decine di cassette di sicurezza barricandosi per ore nella filiale e tenendo in ostaggio 25 persone, tra clienti e dipendenti.
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La struttura del tunnel e il materiale friabile
Il cunicolo realizzato dai malviventi per la rapina alla filiale di Crédit Agricole, il 16 aprile a Napoli, "non è stato consolidato", dice all'AGI il geologo Gianluca Manin che partecipa alle verifiche nel sottosuolo. In queste ore proseguono le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura di Napoli; si continua a lavorare anche per individuare il percorso utilizzato dai ladri per arrivare al caveau e fuggire dopo la rapina in banca. Quello che è evidente al geologo Manin è che attraversando il cunicolo creato per effettuare il colpo il materiale delle pareti è friabile "è materiale di diporto, ci sono cocci anche dell'800. Non è stato consolidato".
Un piano durato mesi e l'uso della rete fognaria
Un'opera che potrebbe essere stata realizzata "in due periodi, credo. L'hanno abbandonato e poi ripreso, perché la terra che era fuori era troppo poca rispetto a quella che manca, quindi hanno fatto in modo che l'acqua della corrente della fogna portasse via il terreno", spiega il geologo Manin. "Non c'era abbastanza terreno, quindi secondo me a causa delle piogge di questo inverno, che sono state estremamente frequenti, l'hanno dovuto abbandonare", precisa ancora, parlando di un lavoro progettato da tempo e durato mesi. Rispetto alle caratteristiche riscontrate e il lavoro realizzato, il cunicolo che sale dalla rete fognaria da una profondità di 4,5 metri, lungo 12 e alto 80 centimetri, potrebbe essere stata realizzato, dice Manin, "da quattro persone".