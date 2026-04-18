Cobolli in finale a Monaco: batte Zverev e si commuove in campo

AGI - Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del "BMW Open", Atp 500 da 2.561.110 euro, di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania.
Una prova sontuosa contro Zverev
Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 dopo un'ora e 9 minuti di gioco, fermando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera.
Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti con il tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra così la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore.
Domani, contro il vincente della sfida tra la seconda testa di serie Ben Shelton e il qualificato Alex Molcan, andrà a caccia del suo quarto titolo dopo le vittorie a Bucarest e Amburgo nella passata stagione e ad Acapulco lo scorso febbraio.
L’emozione dopo la vittoria
Dopo aver conquistato la finale a Monaco, Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio.
Il tennista ha spiegato che l’emozione era legata alla scomparsa di un amico: "Aveva solo 13 anni, se n'è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui".