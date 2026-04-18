Brindisi: uccide il 'rivale' con un cacciavite, arrestato

AGI - Omicidio a Brindisi. Un uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano, nel Brindisino, al termine di una violenta lite avvenuta all’interno di una villetta nella zona periferica della località costiera.
Le indagini della Procura di Brindisi
La vittima, originaria di Brindisi e con precedenti, sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. L’aggressione si sarebbe consumata al culmine di un diverbio con un altro uomo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fasano, che hanno avviato immediatamente le indagini, coordinate dalla procura di Brindisi.
Arrestato il presunto autore dell'omicidio
Il presunto autore dell’omicidio è stato individuato e fermato nelle ore successive. Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.