Bimbo muore in una piscina, risucchiato dal bocchettone

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AGI - Il bambino di 7 anni morto annegato alle terme di Suio sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico. Secondo quando apprende AGI, questa è l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede sul decesso del piccolo avvenuto subito dopo pranzo. Al momento sono in corso audizioni dei testimoni.
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Le indagini
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La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bimbo residente a Roma stava trascorrendo il fine settimana in una Spa delle Terme di Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. La piscina è stata sequestrata dai miliari. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della struttura.
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