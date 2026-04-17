Agguato a Napoli: 33enne colpito da 5 proiettili
Soccorso al Cardarelli, non è in pericolo di vita. I Carabinieri indagano sul luogo della sparatoria
AGI- Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove un 33enne napoletano già noto alle forze dell'ordine si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola.
La vittima era rimasta ferita al braccio sinistro, alle gambe e nel basso schiena. Il 33enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione in attesa di un intervento chirurgico.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima sia stata ferita in un tentativo di rapina in una zona del quartiere Marianella. Il sopralluogo dei carabinieri ha dato esito negativo. Indagini in corso per verificare veridicità di quanto raccontato.