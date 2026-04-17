Rapina con ostaggi a Napoli, svuotano cassette sicurezza e fuggono
Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezza e fuggono  
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Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezza e fuggono

In 5 irrompono in una filiale del Credit Agricole al Vomero da un buco nel pavimento e tengono prigioniere 25 persone. Poi la fuga attraverso la rete fognaria mentre era in corso la trattativa e prima dell'intervento del Gis dei Carabinieri
Rapina cassette di sicurezza
Agf - Rapina cassette di sicurezza
Napoli rapina-banca
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AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole al Vomero poco prima delle 13.

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La fuga dei banditi

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Scatta la trattativa per liberare i prigionieri poi, poco prima dell'arrivo degli specialisti del gis dell'Arma per le incursioni, la fuga attraverso un cunicolo della rete fognaria col bottino con particolari degni di un film d'azione.

25 ostaggi

I malviventi dopo l'irruzione si erano barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca. A quel punto è iniziata una trattativa culminata con la liberazione di tutti i prigionieri.

Centinaia sarebbero le cassette di sicurezza aperte e trafugate. Al lavoro gli investigatori per rintracciare i componenti del commando.

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