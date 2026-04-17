Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione
Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione
Home>Cronaca

Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione

Decima edizione del premio internazionale ideato da Igor Righetti. Riconoscimenti per ventidue eccellenze italiane
Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione
Igor Righetti e Rita Lofano
alberto sordi family award
di lettura

AGI - Un pomeriggio all’insegna del talento, della cultura e dell’eredità artistica italiana ha animato ieri la Casa del Cinema di Roma, dove si è svolta la decima edizione del premio internazionale “Alberto Sordi Family Award 2026”, il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo del grande Alberto Sordi.

ADV

Ventidue eccellenze italiane premiate

ADV

Il premio, nato per celebrare la figura umana e professionale dell’indimenticabile attore romano, continua a distinguersi come un osservatorio privilegiato sulle eccellenze italiane e internazionali nei campi dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dell’imprenditoria. Quest’anno, ventidue storie di talento sono state premiate, offrendo uno spaccato variegato e significativo della società contemporanea.

Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione
Rita Lofano e Anton Giulio Grande

Tra i protagonisti dell'evento anche il direttore dell'AGI Rita Lofano, figura di spicco nel panorama dell’informazione italiana, premiata per il suo impegno professionale e il contributo costante alla qualità dell’informazione. “Rita Lofano rappresenta un esempio di rigore, passione e senso di responsabilità nel raccontare la realtà”, ha sottolineato Igor Righetti durante la cerimonia di premiazione, rimarcandone il valore nel panorama dell'informazione contemporanea.

Accanto a lei, sono stati celebrati protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura come Edoardo Leo, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Massimiliano Bruno, insieme a volti noti come Gabriele Cirilli e Daniel McVicar. Riconoscimenti anche per il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, la direttrice dell'Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia, e per Roberto Genovesi di Rai Kids, per il lavoro nel settore dell’intrattenimento dedicato ai più giovani.
Premio anche all’imprenditoria e al made in Italy per Gianluca Isaia, sarto napoletano, alla creatività per Anton Giulio Grande e anche alla mascotte-influencer Byron Righetti, simbolo affettivo e identitario dell’evento.

Un momento particolarmente significativo della serata è stato il conferimento del Premio speciale Alberto Sordi a Massimo Bonelli, mentre è stata ricordata con emozione la figura della contessa De Blanche.
A consegnare i riconoscimenti, insieme a Igor Righetti, anche il direttore di Askanews Gianni Todini, a testimonianza del forte legame tra il premio e il mondo dell’informazione.

Si chiude la decima edizione del premio

La manifestazione si conferma così come un importante momento di incontro e confronto tra protagonisti del panorama mediatico e culturale, capace di mettere in dialogo mondi diversi – dalla televisione alla radio, dal giornalismo all’imprenditoria – nel segno della qualità e della responsabilità culturale.
In un contesto che unisce intrattenimento e riflessione, l’“Alberto Sordi Family Award” rinnova ogni anno il suo impegno nel valorizzare talento, impegno e professionalità, mantenendo viva la lezione di uno dei più grandi interpreti del cinema italiano.

ADV