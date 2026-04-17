Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione

AGI - Un pomeriggio all’insegna del talento, della cultura e dell’eredità artistica italiana ha animato ieri la Casa del Cinema di Roma, dove si è svolta la decima edizione del premio internazionale “Alberto Sordi Family Award 2026”, il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo del grande Alberto Sordi.
Ventidue eccellenze italiane premiate
Il premio, nato per celebrare la figura umana e professionale dell’indimenticabile attore romano, continua a distinguersi come un osservatorio privilegiato sulle eccellenze italiane e internazionali nei campi dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dell’imprenditoria. Quest’anno, ventidue storie di talento sono state premiate, offrendo uno spaccato variegato e significativo della società contemporanea.
Tra i protagonisti dell'evento anche il direttore dell'AGI Rita Lofano, figura di spicco nel panorama dell’informazione italiana, premiata per il suo impegno professionale e il contributo costante alla qualità dell’informazione. “Rita Lofano rappresenta un esempio di rigore, passione e senso di responsabilità nel raccontare la realtà”, ha sottolineato Igor Righetti durante la cerimonia di premiazione, rimarcandone il valore nel panorama dell'informazione contemporanea.
Accanto a lei, sono stati celebrati protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura come Edoardo Leo, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Massimiliano Bruno, insieme a volti noti come Gabriele Cirilli e Daniel McVicar. Riconoscimenti anche per il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, la direttrice dell'Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia, e per Roberto Genovesi di Rai Kids, per il lavoro nel settore dell’intrattenimento dedicato ai più giovani.
Premio anche all’imprenditoria e al made in Italy per Gianluca Isaia, sarto napoletano, alla creatività per Anton Giulio Grande e anche alla mascotte-influencer Byron Righetti, simbolo affettivo e identitario dell’evento.
Un momento particolarmente significativo della serata è stato il conferimento del Premio speciale Alberto Sordi a Massimo Bonelli, mentre è stata ricordata con emozione la figura della contessa De Blanche.
A consegnare i riconoscimenti, insieme a Igor Righetti, anche il direttore di Askanews Gianni Todini, a testimonianza del forte legame tra il premio e il mondo dell’informazione.
Si chiude la decima edizione del premio
La manifestazione si conferma così come un importante momento di incontro e confronto tra protagonisti del panorama mediatico e culturale, capace di mettere in dialogo mondi diversi – dalla televisione alla radio, dal giornalismo all’imprenditoria – nel segno della qualità e della responsabilità culturale.
In un contesto che unisce intrattenimento e riflessione, l’“Alberto Sordi Family Award” rinnova ogni anno il suo impegno nel valorizzare talento, impegno e professionalità, mantenendo viva la lezione di uno dei più grandi interpreti del cinema italiano.