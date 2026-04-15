Coniugi trovati morti a Bisceglie, ipotesi omicidio-suicidio

AGI - Si chiamavano Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61 anni, i coniugi trovati morti questa mattina a Bisceglie, in via Vittorio Veneto 106/B. I corpi sono stati rinvenuti sulla rampa di un garage condominiale, dopo essere precipitati dal quarto piano dell'abitazione in cui vivevano.
I due sarebbero caduti da un'altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'ipotesi più accreditata è quella di un omicidio seguito da suicidio: l'uomo avrebbe gettato la donna nel vuoto per poi lanciarsi a sua volta. La coppia era in fase di separazione.
Le indagini e i rilievi
Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza dei Carabinieri e il personale sanitario del 118. Presenti anche gli specialisti del Nucleo Investigazioni Scientifiche, che hanno eseguito rilievi su una Chevrolet Matiz di colore bianco parcheggiata nei pressi del luogo del ritrovamento. Le indagini sono coordinate dal Nucleo investigativo dei Carabinieri della BAT per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.