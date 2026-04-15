Cinque indagati per la morte della 12enne uccisa da un albero

AGI - Sono cinque le persone iscritte, al momento, nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enne deceduta a Bisceglie dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dal vento. La Procura di Trani, che coordina le indagini, ha iscritto cinque persone con l'ipotesi di omicidio colposo in concorso e gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione): si tratta di quattro dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e del legale rappresentante della società incaricata della gestione del verde pubblico.
Secondo quanto ricostruito, la tragedia si è verificata nel pomeriggio del 14 aprile in via Veneziano, quando un pino è improvvisamente crollato colpendo la ragazza mentre si trovava lungo la strada poco dopo l'uscita da scuola. Inutili i soccorsi: la giovane è morta per un possibile trauma da schiacciamento.
Gli accertamenti irripetibili
L'iscrizione nel registro degli indagati, disposta dal sostituto procuratore Francesco Chiechi, rappresenta un atto tecnico necessario per consentire alle persone coinvolte di nominare consulenti di parte in vista degli accertamenti irripetibili. Proprio nelle prossime ore saranno conferiti gli incarichi per l'autopsia e per le verifiche tecniche sul luogo dell'incidente e sull'albero crollato. Si tratta di accertamenti fondamentali per chiarire le cause del cedimento e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.