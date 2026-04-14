Natale di Roma, torna il torneo di rugby inclusivo

AGI - È stata presentata nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio la seconda edizione del Torneo di rugby inclusivo Natale di Roma. In programma domenica 19 aprile al Campo dell'Unione in via Flaminia 867, l'evento capitolino ospiterà nove squadre di rugby integrato provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Sabato 18 aprile, dopo l’arrivo delle squadre, è prevista una passeggiata nel centro di Roma cui seguiranno la cena e il tradizionale momento di convivialità al campo.
Con l’obiettivo di continuare a ispirare iniziative simili, promuovendo lo sport integrato per abbattere barriere e favorire l’inclusione, le istituzioni presenti hanno ribadito il loro sostegno all’evento, consapevoli del ruolo educativo e sociale dello sport per le giovani generazioni. A moderare l’incontro Simone Pelosi, che ha introdotto gli ospiti e accompagnato i diversi interventi. Ad accogliere i presenti Federico Rocca, in rappresentanza di Roma Capitale, che ha espresso entusiasmo e ringraziamenti per l’organizzazione dell’evento in occasione del Natale di Roma. Particolarmente emozionante la proiezione del video degli ImplaccAbili, testimonianza concreta del valore dello sport come strumento di inclusione.
Nel corso della presentazione Fabri Mione ha illustrato il programma delle due giornate, che vedranno una passeggiata inclusiva e un torneo con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, tra cui una squadra dall’Irlanda. A seguire Francesca Rebecchini, Presidente della Capitolina ODV, insieme a Matteo, capitano degli ImplaccAbili, ha raccontato le numerose attività dell’associazione, con particolare attenzione al coinvolgimento delle categorie juniores e alla crescita del progetto inclusivo. Sono intervenuti inoltre Andrea Bigioni, in rappresentanza di OPES, che ha sottolineato la grande partecipazione all’evento e il valore delle attività legate al servizio civile, e Andreana, del Comitato Paralimpico, che ha richiamato il significato simbolico del rugby come sport in cui si avanza tutti insieme senza lasciare indietro nessuno.
A chiudere la conferenza il Viceministro Maria Teresa Bellucci, che ha ringraziato per aver coinvolto il Ministero attraverso il patrocinio e ha ribadito l’importanza di sostenere iniziative che promuovono inclusione, partecipazione e comunità.