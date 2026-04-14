Medico del lavoro arrestato per violenza sessuale

AGI - Un medico del lavoro è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di diverse pazienti. La misura cautelare, disposta dal GIP di Trento su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas).
L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia di una donna, la quale ha riferito agli inquirenti di essere stata "violentata durante una visita medica del lavoro". Il racconto della vittima ha dato il via a una serie di accertamenti che hanno permesso ai militari dell'Arma di individuare altre potenziali persone offese.
Indagine e testimonianze delle vittime
Sentite dai Nas, diverse altre donne hanno confermato il medesimo modus operandi, fornendo testimonianze che gli inquirenti definiscono caratterizzate da "dettagli pienamente concordanti". Alla luce della sistematicità delle condotte emerse, l’autorità giudiziaria ritiene probabile l'esistenza di ulteriori vittime non ancora identificate.
Le accuse contestate
Le accuse formulate nei confronti del professionista sono particolarmente gravi. Al medico vengono contestati i reati di violenza sessuale con le aggravanti del fatto commesso da un "pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni" e del reato compiuto con "abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ruolo di pubblico ufficiale". L'inchiesta resta aperta per definire l'esatta entità degli episodi e verificare se la condotta illecita sia stata reiterata nei confronti di altri lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.