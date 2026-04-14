Massa: un 17enne arrestat0 è una promesse del pugilato
Massa: stasera fiaccolata per Bongiorni. Uno dei minorenni arrestati è una promesse del pugilato
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Massa: stasera fiaccolata per Bongiorni. Uno dei minorenni arrestati è una promesse del pugilato

Il 17enne avrebbe sferrato il pugno che poi avrebbe provocato la caduta del 47enne
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AGI - Uno dei tre minorenni fermato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa è un pugile di 17 anni considerato una promessa della boxe toscana. Il giovane, accusato della morte del quarantasettenne nella notte fra sabato e domenica in piazza Palma, avrebbe sferrato il pugno che poi avrebbe provocato la caduta di Bongiorni a cui sarebbe seguito il pestaggio da parte del branco. Il giovane, ora recluso in una comunità per minorenni in provincia di Genova, è stato interrogato dai magistrati a cui avrebbe detto di aver reagito dopo aver ricevuto una testata sul naso dalla vittima. Una ricostruzione, questa del giovane, che è al vaglio degli inquirenti per eventuali conferme.

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Stasera fiaccolata per Bongiorni

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Una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni è in programma questa sera a partire dalle 21 nel centro storico di Massa, organizzata dal Comune e dalla Diocesi di Massa Carrara. Ieri sera, intanto, si è svolta una processione partita dalla chiesa di San Sebastiano aperta dalla madre di Bongiorni e alla quale ha partecipato tantissima gente fra amici e conoscenti di Giacomo. La processione si è conclusa nel luogo dove è avvenuto l'omicidio con un momento di raccoglimento e preghiera.

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