Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, caos treni e ritardi

AGI - Un guasto tecnico localizzato nei pressi del nodo di Napoli sta determinando, dalle ore 6:00 di questa mattina, pesanti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità e sulla direttrice verso Roma. L’entità del disservizio ha colpito trasversalmente i collegamenti nazionali, provocando ripercussioni a catena su tutto lo snodo centrale della Capitale.
Presso lo scalo di Roma Termini si registrano le criticità maggiori. I tabelloni informativi segnalano per i convogli Alta Velocità e InterCity diretti verso il Nord ritardi stimati tra le due e le tre ore. La situazione ha imposto la cancellazione di almeno otto treni, costringendo centinaia di paggeri a riprogrammare i propri spostamenti in una fascia oraria di picco per i pendolari e i viaggiatori business.
Interventi tecnici e assistenza ai viaggiatori
La società di gestione della rete, Rete Ferroviaria Italiana, è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. Attraverso una nota ufficiale, Rfi ha reso noto che è ancora in corso l'intervento dei suoi tecnici per risolvere il problema. Al momento non sono stati forniti tempi certi per la ripresa della regolare circolazione. Squadre di assistenza sono state dispiegate nelle principali stazioni per fornire supporto ai viaggiatori coinvolti dai blocchi e dalle soppressioni.