“iCloud, lo spazio è esaurito”: attenti alla nuova truffa che svuota il conto corrente

AGI - Il copione è quasi sempre lo stesso, una sorta di "rito di passaggio" digitale che accomuna chiunque possieda uno smartphone: la notifica che lo spazio di archiviazione è agli sgoccioli. Che si tratti di Google Drive o di iCloud, il messaggio arriva puntuale, trasformando la gestione della memoria in un piccolo incubo quotidiano fatto di pulizie minuziose o della scelta di cedere a un abbonamento mensile per qualche GB extra.
Tuttavia, proprio dietro questa banale necessità tecnologica, si nasconde una minaccia decisamente più concreta di una semplice notifica fastidiosa. Il quotidiano britannico The Guardian ha recentemente sollevato il velo su una truffa di phishing particolarmente insidiosa che sta prendendo di mira gli utenti Apple, sfruttando la paura di perdere i propri ricordi digitali.
Come riportato, la tattica utilizzata è una variazione sofisticata del classico inganno via mail. Gli utenti ricevono una comunicazione che, dal punto di vista estetico, risulta quasi indistinguibile dalle originali di Cupertino. Ci sono i loghi ufficiali, i font istituzionali e un tono formale che non lascia spazio a dubbi. La novità inquietante riguarda però il contenuto del messaggio. Non ci si limita a segnalare che la memoria è piena, ma si lancia un vero e proprio ultimatum: il destinatario viene avvisato che, a causa dell'esaurimento dello spazio, le sue fotografie presenti su iCloud stanno per essere cancellate definitivamente.
È qui che scatta la trappola psicologica. La prospettiva di perdere anni di scatti personali e ricordi familiari spinge l'utente ad agire d'impulso, bypassando quel naturale scetticismo che solitamente ci protegge dalle email sospette. La strategia è studiata nei minimi dettagli. Se sappiamo che le nostre foto rischiano di sparire, saremo quantomeno predisposti a cliccare sul link per verificare il costo di un upgrade. A questo punto parte la truffa vera e propria. La vittima viene accompagnata verso quella che sembra l'area pagamenti ufficiale di Apple. Poiché i cyber-criminali non hanno modo di accedere ai dati reali della carta già registrata sul vostro account, mettono in scena un piccolo intoppo tecnico.
Improvvisamente compaiono avvisi dove si spiega che il metodo di pagamento abituale non funziona e che è necessario inserirne uno nuovo per sbloccare la situazione. Mentre l'utente digita i propri dati bancari convinto di trovarsi su un portale sicuro, i truffatori registrano ogni informazione in tempo reale. Una volta che le chiavi del conto corrente sono state consegnate spontaneamente, tornare indietro e recuperare il denaro diventa un'impresa quasi impossibile. Per evitare di cadere in questa rete, la regola d'oro è non dare mai retta a queste email e non utilizzare i link contenuti nei messaggi per gestire i propri dati sensibili. Apple, tra l'altro, mette a disposizione dei propri clienti una pagina specifica proprio per aiutare a riconoscere ed evitare questo tipo di truffe, ma la difesa migliore rimane la verifica diretta sui canali ufficiali.
Se avete il dubbio che il vostro spazio di archiviazione sia realmente terminato, il consiglio è di ignorare la comunicazione ricevuta e controllare lo stato del cloud direttamente dalle impostazioni del vostro iPhone o iPad. Se decidete di acquistare spazio aggiuntivo, fatelo esclusivamente seguendo il percorso sicuro, ovvero entrate nelle impostazioni del dispositivo, toccate il vostro nome, selezionate la voce iCloud e infine scegliete l'opzione per cambiare piano. Seguendo questa procedura manuale, avrete la certezza assoluta di muovervi all'interno dell'ecosistema protetto di Apple, mettendo al sicuro i vostri risparmi e, soprattutto, i vostri ricordi.