Ravenna: precipita da un capannone, muore a 21 anni

AGI - Non è sopravvissuto il giovane lavoratore rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì nell'area artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Dopo circa due giorni di agonia in ospedale, il 21enne - nato a Rimini e residente a Cesena - è morto ieri al Bufalini, dove era stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e senza mai riprendere conoscenza.
Sul luogo dell'accaduto erano intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna.
Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo, alle dipendenze di una ditta esterna, stava effettuando lavori di manutenzione sulla copertura di un'officina per mezzi pesanti quando, intorno alle 16.30, è precipitato all'interno del capannone da un'altezza compresa tra gli 8 e i 10 metri, probabilmente a causa del cedimento di un pannello della struttura.
La pm di turno, Ylenia Barbieri, si appresta ad aprire un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, con l'aggravante legata a possibili violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Le vittime di Palermo
Venerdì scorso, a Palermo, due operai - Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine, rispettivamente di 50 e 41 anni - sono morti precipitando nel vuoto dopo che il braccio della gru che sorreggeva il cestello aveva ceduto. Secondo una prima ricostruzione il braccio telescopico avrebbe ceduto, piegandosi e lasciando cadere nel vuoto il carrello dall'altezza del decimo piano.
Le due vittime, senza un contratto regolare, inoltre non avrebbero indossato i dispositivi di sicurezza né ci sarebbero state cinture o altri dispositivi. Al momento non ci sono indagati ma - in vista delle autopsie che si terranno lunedì all'istituto di medicina legale del policlinico - presto i primi ad essere iscritti potrebbero essere proprio i titolari della impresa Ediltec che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione e il committente dell'appartamento al decimo piano.