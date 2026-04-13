Albero cade per il forte vento, 12enne morta a Bisceglie

AGI - Il maltempo provoca una vittima in Puglia. Poco dopo le 14, Alicia Amoruso, 12 anni è deceduta per un trauma da schiacciamento per la caduta di un albero a Bisceglie tra via Cosmai e via Veneziano. La vittima era stata soccorsa da mezzi del 118, ma è giunta in ospedale già morta. A darne conferma una nota dell'Azienda Sanitaria Locale.
Maltempo esteso ma da giovedì torna l'alta pressione
Lunedì di tempo instabile sulle regioni del Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in arrivo anche al Centro entro la sera, specie sui settori tirrenici. Tra domani, martedì, ancora condizioni di tempo instabile prima su Nord-Est e zone interne del Centro e poi al Sud.
Nella seconda parte della settimana un campo di alta pressione dovrebbe rimontare sui settori occidentali del continente. Ancora instabilità pomeridiana soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, migliora altrove. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano al momento vedono prevalente stabilita' in vista del prossimo weekend.