E' il giorno del sindaco di Crans Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio
E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio
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E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio

Il 6 gennaio aveva ammesso l'assenza di controlli sulla sicurezza del locale "Le Constellation" dove morirono 41 persone
Manuela D'Alessandro
E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio
Fabrice COFFRINI / AFP - L'avvocato dei proprietari del bar Jacques e Jessica Moretti, Nicola Meier, è circondato da giornalisti al suo arrivo all'interrogatorio del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud,
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AGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41 persone, la gran parte giovanissimi, al 'Le Constellation'.

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Davanti ai pm di Sion c'è Nicholas Féraud, il sindaco del Comune che mai hai lasciato la carica promettendo che si sarebbe assunto le sue "responsabilità." Féraud è entrato da un'uscita "da dietro", riferisce chi è presente all'interrogatorio in cui, in linea teorica, potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte alle accuse di omicidio, lesioni e incendio colpose in concorso con gli altri indagati e, in particolare, con Jacques Moretti e Jessica Maric, i gestori del locale.

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A gennaio le prime ammissioni

Il 6 gennaio, era stato lo stesso primo cittadino ad ammettere che i controlli sulla sicurezza nel bar discoteca non era stati svolti dalla sua amministrazione dal 2020 al 2025. II Comune aveva chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento, un'istanza però bocciata dalla magistratura.

Il cellulare sequestrato

Féraud ha scelto di rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Fonti legali riferiscono che gli è stato sequestrato il telefono cellulare come già accaduto con altri indagati attuali o ex funzionari del Comune sentiti nei giorni scorsi.

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