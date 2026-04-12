Massa: muore sotto gli occhi del figlio 11enne, 3 fermi

AGI - La Procura della Repubblica di Massa ha disposto il fermo di due maggiorenni, con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e di Eduard Alin Carutasu di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. Analogo provvedimento è stato preso dal Tribunale per i minorenni di Genova nei confronti di un minore. "Ulteriori elementi utili a ricostruire compiutamente l'accaduto - si legge in una nota della Procura - potranno trarsi dall'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni". Nei prossimi giorni davanti al Gip del Tribunale di Massa avranno luogo gli interrogatori di garanzia.
Aggressione in centro
Bongiorni è morto sotto gli occhi del figlio di 11 anni in piazza Felice Palma, nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accerchiata da quattro o cinque persone. Nel corso dell'aggressione l'uomo sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L'impatto avrebbe provocato un arresto cardiaco. Con lui, al momento dei fatti, ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione senza esito. L'uomo è deceduto sul luogo dell'aggressione. Indagano i carabinieri