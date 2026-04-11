E' morto il bimbo precipitato dalla finestra a Bologna

AGI - È morto all'ospedale Maggiore di Bologna il bimbo di circa un anno e mezzo precipitato giovedì sera da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Il piccolo, ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime dopo un volo di circa sei metri sul cemento nel retro dell'edificio, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi dei medici.
Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente domestico: il bambino, Muhammad Salar H., di origine pakistana, si trovava in casa con la sorella di 11 anni e altri familiari adulti cui era stato affidato. Sarebbe salito su un letto accanto a una finestra aperta, arrampicandosi prima di cadere.
Le reazioni e le indagini
Sotto choc la sorella presente al momento dei fatti, mentre la madre, sopraggiunta poco dopo, ha accusato un malore. La famiglia, con sei figli e descritta come ben inserita nel quartiere, si era trasferita da poco nell'abitazione. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Bologna: al momento, sulla base degli elementi raccolti, non emergono indizi diversi dalla tragica fatalità.