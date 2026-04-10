Auto nel laghetto di Nerviano, trovato il cadavere di un 72enne
Auto nel laghetto di Nerviano, trovato all'interno il cadavere di un 72enne
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Auto nel laghetto di Nerviano, trovato all'interno il cadavere di un 72enne

La figlia dell'uomo ne aveva denunciato la scomparsa
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Nerviano
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AGI - Il corpo senza vita di un 72enne, la cui figlia ne aveva denunciato la scomparsa ieri, è stato trovato dai vigili del Fuoco in un'automobile trovata nel laghetto di Nerviano, nel Milanese, in via Giovanni XXXIII.

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In corso accertamenti

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Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco sono in corso accertamenti per verificare se ci fossero altre persone. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a personale del 118 e ai carabinieri di Legnano e Nerviano.

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