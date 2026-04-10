Raffica di Kalashnikov a Palermo, 30 colpi contro autorimessa
Raffica di Kalashnikov a Palermo, 30 colpi contro autorimessa
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Raffica di Kalashnikov a Palermo, 30 colpi contro autorimessa

Attacco armato nella borgata marinara: episodio simile a un recente caso nella stessa area
Kalashnikov
Afp - Kalashnikov
Palermo
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AGI - Raffica di fucile mitragliatore contro una autorimessa. È successo ieri notte nella borgata marinara di Sferracavallo, località balneare di Palermo.

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Una utilitaria di colore nero si è fermata davanti all'autorimessa. Il passeggero è sceso e ha sparato una trentina di colpi con una mitragliatrice ak-47 Kalashnikov, prendendo di mira oltre al cancello, anche alcune automobili parcheggiate. Sarebbe stato colpito anche il gabbiotto dove si trovavano i custodi.

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Intervento della polizia e indagini

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia di stato del commissariato San Lorenzo. Le indagini sono seguite dagli investigatori della Squadra mobile di Palermo.

Un episodio simile nelle scorse settimane

È un episodio simile a quello avvenuto, nelle settimane scorse, contro il deposito della societa' di noleggio Sicily by car, sempre nella stessa zona che rientra nel mandamento mafioso di San Lorenzo.

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