Shock nel calcio, 3 giocatori del Bra accusati di stupro di gruppo

AGI - Un caso di violenza sessuale di gruppo scuote il mondo del calcio: il 30 maggio dell'anno scorso, durante i festeggiamenti per la storica promozione in serie C del Bra, tre calciatori del club piemontese avrebbero abusato di una studentessa universitaria ventenne torinese che dopo la violenza ha tentato il suicidio. I tre risultano essere accusati di violenza sessuale di gruppo, e uno anche di 'revenge porn', come ha confermato La Stampa ripercorrendo le tappe dell'inchiesta della procura di Asti scattata dopo la denuncia della giovane.
Al momento la ventenne risulta essere in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi. Gli indagati sono Fausto Perseu, di 23 anni, romano, oggi al Giulianova, Alessio Rosa, di 22 anni, di Tivoli (Roma), in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali) e Christ Jesus Mawete, ventenne di Mondovì (Cuneo) ora al Livorno.
La dinamica degli abusi e la condivisione dei video
Tutto sarebbe iniziato durante la festa, quando la ragazza ha conosciuto uno dei calciatori e lo ha seguito nell'appartamento in cui l'uomo viveva con altri compagni. Alla proposta di un rapporto sessuale di gruppo, lei avrebbe rifiutato, trovandosi però a "subire plurimi atti sessuali di gruppo", come è scritto negli atti dell'inchiesta della procura di Asti coordinata dal pm Davide Greco. I video e le foto della serata sarebbero stati condivisi sulla chat di squadra. La studentessa si è subito affidata al centro antiviolenza dell'ospedale Sant'Anna di Torino e ha presentato denuncia.
L'associazione calcio Bra prende le distanze
L'associazione calcio Bra in una nota ha fatto sapere di aver appreso "con assoluto stupore" dell'inchiesta e ha preso le distanze "da ogni condotta e da episodi riferiti alla sfera privata delle persone coinvolte che, se accertati, meritano la più ferma condanna".
Precedenti e decisioni delle società sportive
Il Livorno calcio, club in cui ora milita Mawete, si è riservato di adottare "i provvedimenti più opportuni". Possibile che il giocatore sia messo fuori rosa considerando anche il precedente di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, due ex tesserati amaranto condannati nel 2024 per violenza sessuale nei confronti di una studentessa di 22 anni (il 23 aprile è attesa la sentenza d'appello). Il Giulianova Calcio 1924, attuale club di Fausto Perseu, ha "avviato un confronto interno con il calciatore" per valutarne "lo stato psicologico e personale e assumere le decisioni ritenute più opportune".