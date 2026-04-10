Arrestato Manfred Gruber: armi alla Russia

AGI - Armi alla Russia dagli Stati Uniti, aggirando tutte le sanzioni. Il manager altoatesino Manfred Gruber, 61 anni, è stato arrestato negli Stati Uniti e si trova in un carcere di Brooklyn in attesa di sentenza. L'uomo, direttore commerciale di un'azienda del nord Italia che produce armi, è stato arrestato il 30 marzo scorso con l'accusa di aver esportato illegalmente armi in Russia, attraverso il Kirghizistan, per 540.000 dollari. La notizia è stata pubblicata sul sito del Dipartimento di Giustizia americano.
"I reati commessi da Gruber - si legge nel comunicato - hanno contribuito ad alimentare la sanguinosa guerra contro l'Ucraina che ha causato innumerevoli vittime". Nel gennaio scorso un presunto socio di Gruber di origine kirghisa è stato arrestato per lo stesso motivo e già condannato a 39 mesi di carcere. "Manfred Gruber si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere violazioni del controllo delle esportazioni" ha reso noto il Dipartimento di Giustizia americano.
Il traffico internazionale di armi
Dopo aver raggiunto il Kirghizistan, la maggior parte delle munizioni veniva successivamente riesportata in Russia. Nel gennaio scorso, Sergei Zharnovnikov, ritenuto co-cospiratore di Gruber con base in Kirghizistan, è stato condannato a 39 mesi di reclusione dopo essersi dichiarato colpevole della violazione di esportazione. Manfred Gruber è responsabile delle vendite presso un'azienda di commercio all'ingrosso di armi e munizioni con sede in Alto Adige. Il procedimento che ha interessato il cittadino italiano si è tenuto davanti alla giudice del Distretto orientale di New York, Taryn A. Merkl.
Le indagini dell'fbi e la sicurezza nazionale
"Manfred Gruber ha messo a rischio molte vite fornendo illegalmente alla Russia munizioni militari di produzione americana per un valore di centinaia di migliaia di dollari per avanzare nella sua guerra in Ucraina - ha affermato Roman Rozhavsky, il vice direttore della Divisione controspionaggio e dell'Fbi -. Continueremo a lavorare con i nostri partner nelle forze dell'ordine e nel settore privato per salvaguardare la nostra sicurezza nazionale tenendo le forniture militari americane fuori dalle mani degli Stati nazionali ostili".
Il sistema per nascondere la destinazione finale delle armi
Secondo il procuratore del Distretto Orientale di New York, Joseph Nocella, "l'imputato ha utilizzato più aziende per nascondere il suo piano di inviare munizioni di grado militare al Kirghizistan, prima che fossero riesportate in Russia per sostenere il suo sforzo bellico". Come indicato nei documenti giudiziari, "Gruber è stato membro chiave di una rete internazionale di approvvigionamento di munizioni alla Russia durante la sua guerra contro l'Ucraina, acquistando munizioni dagli Stati Uniti e riesportandole in Kirghizistan in violazione delle licenze rilasciate alla compagnia italiana che richiedevano che le munizioni restassero in Italia".
La consapevolezza della violazione delle leggi statunitensi
Secondo le autorità statunitensi, "Gruber era consapevole che la legge statunitense proibiva la riesportazione di munizioni statunitensi senza ulteriori licenze, che non ottenne, e per aiutare il successo del progetto di esportazione illecita, l'imputato ha adottato provvedimenti per mascherare la vera destinazione delle munizioni".