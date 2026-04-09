A Città della Salute un robot prepara i farmaci oncologici

AGI - Alla farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torino è operativo un robot per la preparazione dei farmaci oncologici. Il sistema garantisce elevati standard di sicurezza sia per il paziente sia per l’operatore sanitario, assicurando al contempo l’ottimizzazione dei flussi di lavoro.
Meno errori e maggiore sicurezza
Il sistema automatizzato consente una riduzione significativa della probabilità di errore umano nelle diverse fasi della preparazione, riduce il rischio di contaminazione microbiologica grazie a un ambiente controllato e limita la contaminazione ambientale. Inoltre garantisce integrità e sicurezza dei dati e la completa tracciabilità delle attività svolte.
Gestione di farmaci ad alta tossicità
Grazie a questo sistema vengono gestiti farmaci ad alta tossicità e con elevati volumi di manipolazione. Le condizioni di stabilità microbiologica dei preparati consentono di anticipare la preparazione dei cicli di chemioterapia, riducendo i tempi di attesa per i pazienti.
Chemioterapie personalizzate
“Si tratta di una tecnologia robotizzata che ci permette di preparare le chemioterapie in forma e dosi personalizzate – spiega il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida. I principali vantaggi sono la riduzione del rischio clinico, grazie a un’elevata precisione, e la sicurezza degli operatori, con una drastica diminuzione dell’esposizione”.
Numeri e obiettivi di produzione
Attualmente la produzione giornaliera del robot copre circa il 20% del totale, pari a 60 preparazioni al giorno. L’obiettivo a breve termine è raggiungere il 30%, con circa 90 farmaci al giorno.
Un investimento da 2 milioni di euro
Il sistema robotico è parte integrante dell’Hub Oncologico della farmacia dell’ospedale Molinette, un progetto del valore di circa 2 milioni di euro. La realizzazione è stata possibile anche grazie al co-finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha contribuito con oltre un milione di euro, di cui circa 500mila destinati all’acquisto del robot.
Terapie innovative e sperimentazioni cliniche
Nei laboratori di produzione vengono preparate terapie onco-ematologiche personalizzate per circa 300 allestimenti giornalieri, destinati a pazienti adulti e pediatrici. Molti dei farmaci utilizzati sono innovativi e rappresentano la nuova frontiera nella cura dei tumori.
Vengono inoltre gestite circa 100 sperimentazioni cliniche, profit e no profit, su farmaci onco-ematologici non ancora approvati per la commercializzazione, fondamentali per valutarne efficacia e sicurezza.
Il riconoscimento delle istituzioni
Per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, “la Città della Salute e della Scienza di Torino si conferma un punto di riferimento nazionale, capace di coniugare assistenza, ricerca e innovazione”.