Napoli: sparano un proiettile da uno scooter, morto un ventenne
Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenne
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Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenne

Il ragazzo, ferito al petto, è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale
Ambulanza
Fortunato Serranò/ AGF - Ambulanza
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AGI - Agguato a Napoli con una giovane vittima. Questa mattina, intorno alle 5.10, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso.

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Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell'omicidio.

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