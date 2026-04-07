Accoltella genitori e fratello di 16 anni, fermato un 21enne a Fano

AGI - Un ragazzo di 21 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato i genitori e il fratello di 16 anni. Il tentato triplice omicidio è avvenuto questa mattina a Fano, poco prima delle 4. A dare l'allarme è stata la madre. Nell'abitazione di Via XII Settembre sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno trasferito i tre feriti all'ospedale regionale di Torrette di Ancona: due di loro sarebbero in gravi condizioni.
La dinamica
Da quanto si è appreso, la famiglia ha origini bengalesi. A essere colpiti sono stati il padre del fermato, 46 anni, che è in condizioni gravi; la madre, 43enne, che nonostante le ferite è riuscita a dare l'allarme; e il fratello 16enne, che i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione. Al momento il ventunenne deve rispondere di tentato omicidio plurimo. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto è successo e il movente dell'aggressione.