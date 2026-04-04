Le uova speciali di un'area protetta. Ma non sono da mangiare

AGI - L'Area Marina Protetta di Miramare, gestita dal Wwf vicino a Trieste, compie in questi giorni 40 anni e li festeggia con un'iniziativa che affascinerà grandi e giovanissimi. Per Pasqua è prevista una visita guidata dedicata alle uova e alle strategie riproduttive. Special guest: la nursery dei gattucci, che sarà possibile osservare nel corso di una visita al Biodiversitario Marino (BioMa).
Le uova dei piccoli squali di fondale, che l'AMP Miramare sta accudendo negli acquari di Santa Croce, saranno al centro della visita guidata al Biodiversitario Marino dedicata alle uova degli organismi marini e alle loro strategie riproduttive. Grazie a una postazione video appositamente allestita nel museo, sarà possibile osservare le emozionanti immagini delle prime 12 capsule ovigere di gattuccio e gattopardo recuperate dall'Acquario di Pola in Croazia per un progetto sperimentale di ripopolamento che impegnerà l'Area Marina nei prossimi mesi.
Le ovature marine: un mondo di forme e coloriLe uova degli squali, conosciute anche come "borsette delle sirene", non saranno le uniche protagoniste della visita guidata, che accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta delle più diverse forme e colori delle ovature marine. "Incontreremo uova trasparenti, gelatine misteriose e minuscoli scrigni di vita nascosti tra alghe e coralli. Tra pesci, calamari, nudibranchi, squali e cavallucci, non c'è infatti un uovo che sia uguale agli altri."
Informazioni pratiche per la visita a MiramareLa visita guidata si svolgerà dalle 16.30 alle 18 - sottolineano da Miramare - ed è inclusa nel biglietto di ingresso al BioMa. Non è necessaria la prenotazione.
Altre iniziative di Pasquetta nelle oasi WWFPer Pasquetta a Caserta ci sarà una "Speciale Pasquetta nel bosco" nell'Oasi di San Silvestro, area attigua alla Reggia, mentre all'Oasi Ca' Brigida di Verucchio (Rimini) sono in programma escursioni e visita alla sala museale dalle 10 al tardo pomeriggio; in Puglia a Le Cesine (Lecce) visite guidate dalle 10 alle 16, mentre nella Riserva Naturale di Orti - Bottagone (Piombino, LI), il programma prevede una giornata in natura da passare tra l'osservazione dell'avifauna (visite guidate alle ore 10 e 14.30) e giochi di interpretazione ambientale per grandi e piccini. Visite guidate anche all'Oasi Le Foppe, Trezzo sull'Adda, sia mattino che pomeriggio su prenotazione.