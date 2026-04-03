Venezia dichiara guerra al 'turismo-cafone'. In strada i Guardians

AGI - Sono tornati in azione oggi i Guardians in piazza San Marco e nell'area di Rialto per vigilare contro il "turismo cafone". Da oggi fino al primo novembre la nuova squadra, composta da undici operatori e un caposervizio, vigilerà dalle ore 10 alle ore 18 sul comportamento dei turisti in centro storico, informandoli sulle buone pratiche da adottare per rispettare e tutelare la fragilità della città.
In caso di comportamenti scorretti, scatterà la segnalazione alla Polizia locale per gli interventi del caso.
"Il loro ruolo è di primaria importanza - commenta l'assessore al Turismo Simone Venturini - privilegeremo un approccio collaborativo e informativo, spiegando in più lingue come poter vivere e conoscere l'unicità della nostra città al meglio. Ci sono turisti che provengono da ogni parte del mondo, i Guardians saranno il nostro biglietto da visita. Venezia è una città accogliente che però pretende rispetto e cura da parte di tutti".
Al via anche il contributo d'accesso
A questo va ad aggiungersi l'ormai celebre contributo d'accesso a Venezia che proprio oggi, 3 aprile, inaugura la stagione 2026.
La giunta del Comune di Venezia ha infatti approvato gli indirizzi per l’applicazione del contributo di accesso a Venezia per l’anno 2026. Il provvedimento individua complessivamente 60 giornate di applicazione, le fasce orarie e le aree di esclusione.
Ecco quali sono le giornate in cui dalle 8.30 alle 16 sarà richiesto il pagamento del contributo
Aprile
Il contributo sarà attivo nei giorni 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Maggio
Il contributo sarà attivo nei giorni 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31
Giugno
Il contributo sarà attivo nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Luglio
Il contributo sarà attivo nei giorni 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.
Anche per il 2026, il contributo non sarà applicato alle isole minori, così come individuate dal Regolamento comunale.
"L’approvazione di questi indirizzi - sottolinea l’assessore al Bilancio Michele Zuin - è un passaggio fondamentale per poter programmare con largo anticipo l’organizzazione del contributo di accesso, che rappresenta uno strumento utile a gestire i flussi turistici e a garantire un migliore equilibrio tra residenti e visitatori. Viene confermato l'impianto generale, sia come numero complessivo delle giornate (da 54 del 2025 alle 60 del 2026), sia come weekend lungo venerdì-domenica, sia come orario, sempre dalle 8.30 alle 16. Venezia è la prima città al mondo ad aver intrapreso questa strada e continuiamo a farlo con l’obiettivo di tutelare la vivibilità della città e al tempo stesso qualificare l’esperienza dei visitatori".