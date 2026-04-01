Come vivere più a lungo: 9 abitudini chiave per il cuore

AGI - Mantenere abitudini sane per tutta la vita può contribuire a ridurre significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e altri problemi di salute cronici. Lo ribadisce uno studio, pubblicato sulla rivista 'Circulation', condotto dagli scienziati dell'American Heart Association e della Tufts University di Boston.
Il team, guidato da Alice Lichtenstein e Amit Khera, ha individuato nove passaggi fondamentali che influenzano in modo positivo l'aspettativa di vita. Le linee guida sottolineano l'importanza di un modello alimentare ricco di verdura, frutta e cereali integrali, con un ridotto consumo di zuccheri, sale e alimenti ultra-processati.
Alimentazione e salute del cuore
Per quanto riguarda le indicazioni alimentari, gli autori evidenziano i benefici associati alle proteine provenienti da fonti vegetali come i legumi, i semi e la frutta secca. Allo stesso tempo, le linee guida raccomandano il mantenimento di un peso corporeo sano e la centralità dell'attività fisica e il consumo limitato di alcol.
"Queste linee guida - afferma Lichtenstein - si basano su evidenze scientifiche, e vengono pubblicate ogni cinque anni, per cui si evolvono di pari passo con le nuove ricerche. Le linee guida del 2026 sono un documento conciso, incentrato specificamente su cosa mangiare per la salute del cuore".
Linee guida flessibili e personalizzabili
"C'è da precisare - aggiunge - che queste raccomandazioni non sono prescrittive, ne' restrittive. Sono state concepite per offrire flessibilità nella personalizzazione di un modello alimentare sano, in base alle preferenze individuali, alle pratiche etniche e religiose, alle esigenze e al budget disponibile, oltre che tenere conto delle varie fasi della vita".
Prevenzione fin dall’infanzia
Gli autori precisano che i fattori prenatali possono contribuire ad aumentare il rischio nei bambini durante la crescita, per cui è fondamentale adottare abitudini sani fin dalla prima infanzia. Le famiglie giocano infatti un ruolo centrale nell'influenzare le abitudini dei propri figli. Secondo le statistiche attuali, la percentuale di persone con obesità a livello globale è allarmante, per cui è essenziale progettare interventi di prevenzione precoci.
Il ruolo delle scelte quotidiane
"Scelte consapevoli in tutte le fasi della vita - conclude Khera - possono fare una grande differenza. I genitori e gli altri adulti possono sostenere e promuovere comportamenti sani per i propri figli, garantendo loro un inizio di vita sano. Le nostre abitudini alimentari influiscono significativamente sul nostro corpo, sulle sue prestazioni e sui cambiamenti che subisce con l'avanzare dell'età. Un'alimentazione sana può favorire la salute e il benessere per tutta la vita, non solo a livello cardiovascolare. Speriamo che il nostro lavoro possa stimolare iniziative volte ad aumentare l'accesso a cibi sani e prezzi accessibili per le fasce di popolazione più svantaggiate".