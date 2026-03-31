Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati
Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e segreto d’ufficio
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Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e segreto d’ufficio

Tra gli indagati della procura di Milano figurano gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris
Manuela D'Alessandro
Stadio di San Siro
Afp - Stadio di San Siro
stadio di san siro indagine
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AGI - Perquisizioni in corso e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio tra i quali gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, alcuni consulenti di Inter e Milan all'epoca dei fatti e Simona Collarini, ex dirigente del settore Rigenerazione urbana del Comune e responsabile unico della dismissione dello stadio.

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È il nuovo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio San Siro.

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Gli indagati dalla Procura di Milano avrebbero turbato "attraverso accordi informali e collusioni tra loro" il procedimento amministrativo per la vendita dello stadio San Siro che si e' sviluppato tra il 2017 e il 2025. E' quanto si legge nel decreto di perquisizione firmato dal gip Roberto Crepaldi.

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