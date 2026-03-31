Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati

AGI - Perquisizioni in corso e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio tra i quali gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, alcuni consulenti di Inter e Milan all'epoca dei fatti e Simona Collarini, ex dirigente del settore Rigenerazione urbana del Comune e responsabile unico della dismissione dello stadio.
È il nuovo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio San Siro.
Gli indagati dalla Procura di Milano avrebbero turbato "attraverso accordi informali e collusioni tra loro" il procedimento amministrativo per la vendita dello stadio San Siro che si e' sviluppato tra il 2017 e il 2025. E' quanto si legge nel decreto di perquisizione firmato dal gip Roberto Crepaldi.