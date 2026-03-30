Roma capitale dell’AI: al via la Tech Week 2026

AGI - Per la prima volta in Italia, un evento riunisce nello stesso format chi l'AI la costruisce, chi la governa e chi la mette in produzione. Fino al primo aprile 2026, Roma ospiterà la Codemotion AI & Tech Week Rome: cinque giorni organizzati da Codemotion e Maker Faire Rome (la fiera internazionale sull’innovazione e la tecnologia promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma).
L'evento nasce con un obiettivo preciso: superare la narrazione dell'AI come fenomeno e affrontarla nella sua concretezza — sfide architetturali, responsabilità, governance, impatto reale su ruoli e modelli di business.
Un ecosistema di innovazione: 4 eventi in 1
La manifestazione si articola in quattro format verticali, progettati per rispondere a ogni esigenza del mercato tecnologico:
• Hack Nation – Build Projects with AI (28–29 Marzo, Gazometro Roma): 48 ore di maratona di prototipazione focalizzata su come l'AI può migliorare la vita delle persone e del pianeta. Aperta a developer, AI/ML engineer, designer UX/UI, startupper e studenti.
• CTO & Tech Leaders Summit (30 Marzo, Gazometro Roma): L'appuntamento per C-level, VP of Engineering e decision-maker che affrontano le sfide reali della governance dell'AI e della competitività tecnologica. Case study, confronto diretto e networking.
• Conferenza Roma 2026 (31 Marzo, Palazzo dei Congressi): Oltre 50 talk con speaker italiani e internazionali su adozione dell'AI in contesti reali, sicurezza, governance, messa in produzione e impatto dell'AI su ruoli e competenze.
• Builders Lab (1 Aprile, Binario F): Workshop intensivi e sessioni hands-on per sviluppatori, data scientist e product team. Una giornata interamente dedicata alla pratica: tecnologie avanzate, competenze immediatamente applicabili.
I numeri e i protagonisti
La prima edizione vanta numeri straordinari: sono attesi oltre 3.000 partecipanti, il contributo di più di 50 aziende partner e oltre 100 speaker di rilievo nazionale e internazionale, con la partecipazione dei principali player globali dell'AI e della trasformazione digitale.
"La AI & Tech Week Rome non nasce solo come un evento, ma come una necessità" dice Chiara Russo, CEO di Codemotion. "In un momento di impatto rivoluzionario dell'AI, vogliamo offrire una piattaforma dove la formazione di alto livello e il confronto tra i grandi player globali e il sistema produttivo italiano possano generare valore reale e immediato."
“È indubbio – afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - che l’Intelligenza Artificiale, con l’automatizzazione dei processi, sta portando potenti trasformazioni (non sempre positive) sul fronte del lavoro e di conseguenza il sistema produttivo è chiamato a riorganizzare, velocemente, processi, mansioni e ruoli professionali. Ma è doveroso interrogarsi su come cogliere al meglio le opportunità che ci offre: accessibilità di nuove competenze; supporto al lavoro umano; nascita di nuovi - e diversi - posti di lavoro; aumento della produttività”.