Trovato morto a ottobre a Piacenza, arrestati moglie e figlio

AGI - Era stato trovato morto, a 85 anni, nella propria abitazione, il 25 ottobre scorso vicino Piacenza. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Piacenza, a Castel San Giovanni, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio dell'85enne.
Il figlio accusato: "Maltrattamenti e sofferenze"
Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso dal figlio, accusato di omicidio volontario aggravato. I militari, inoltre, hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano e sia il figlio che la moglie sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona.