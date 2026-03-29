Furto d'arte milionario: rubati Renoir, Matisse e Cezanne

AGI - Un furto di ingente valore ha colpito nei giorni scorsi la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Secondo quanto riferito dalla TgR Rai Emilia-Romagna, ignoti si sono introdotti nell’edificio asportando opere d'arte dal valore stimato di diversi milioni di euro.
Inizialmente le segnalazioni riguardavano esclusivamente il quadro "Les Poissons", un olio su tela del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir risalente al 1917 circa. Tuttavia, i successivi rilievi effettuati all'interno della villa-museo hanno rivelato un bilancio ben più grave: a distanza di poche ore dall'accertamento del primo ammanco, è stata confermata la sparizione di altri due capolavori.
Le opere d'arte sottratte
Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano Il Resto del Carlino, i ladri avrebbero colpito la cosiddetta "sala dei francesi", situata al piano superiore della Fondazione. Oltre alla tela di Renoir, mancano all'appello "Natura morta con ciliegie" di Paul Cézanne (1890) "Odalisca sulla terrazza" di Henri Matisse (1922).
Le indagini in corso
Le autorità sono state allertate immediatamente dopo la scoperta del furto. Al momento, il perimetro delle indagini è affidato ai carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi scientifici e l'analisi dei sistemi di sorveglianza per risalire all'identità dei responsabili e stabilire l'esatta tempistica dell'intrusione.
Nessuna dichiarazione sulla sicurezza
Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito a eventuali falle nel sistema di sicurezza della struttura, nota a livello internazionale per la prestigiosa collezione permanente raccolta da Luigi Magnani.