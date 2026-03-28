'No Kings', a Roma il corteo contro Donald Trump

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche.
Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 è partito un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno 15mila partecipanti. L'attenzione è massima per il timore di incidenti.
Attesi 700 gruppi, anche Askatasuna
Sono attesi più di 700 gruppi e associazioni tra cui gli attivisti di Askatasuna nell'ambito di una serie di mobilitazioni avviate dopo lo sgombero, il 18 dicembre scorso, del centro sociale torinese. Dopo l'esplosione nel casolare al parco degli Acquedotti di Roma, dove i due anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mecogliano sono morti mentre fabbricavano un ordigno, si vigila anche su possibili infiltrati anarchici.
Corte ad alta tensione e il 'caso' Salis'
Oltre un migliaio di agenti impegnati a controllare un corteo che si annuncia ad alta tensione. Una situazione che si è surriscaldata già di prima mattina quando l'eurodeputata di AVS Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo preventivo della Polizia di Stato effettuato all'alba. Ilaria Salis è stata raggiunta dagli agenti nella sua stanza d'albergo a poche ore dalla manifestazione prevista in Piazza della Repubblica.
La Questura di Roma ha precisato che l'attività è scaturita "da una segnalazione proveniente da un paese terzo del panorama europeo, che non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti alle autorità italiane". Secondo questa ricostruzione, il controllo rappresenterebbe dunque un atto dovuto a seguito di protocolli di cooperazione internazionale. Difficile però che i manifestanti non associno questo controllo preventivo alla manifestazione in programma. Il controllo all'eurodeputata sarebbe partito da una segnalazione della Germania. L'alert, secondo quanto apprende l'AGI, è scattato nell'ambito del sistema di segnalazioni Schengen.