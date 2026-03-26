Terremoto nel Pistoiese: scossa di magnitudo di 4.1
Terremoto nel Pistoiese: scossa di magnitudo di 4.1 
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Terremoto nel Pistoiese: scossa di magnitudo di 4.1

L'epicentro è stato localizzato a 7 km da Pistoia. La scossa è stata avvertita anche a Firenze e Prato
Un sismografo
ZUMAPRESS.com / AGF - Un sismografo
Terremoto
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AGI - E' stata di magnitudo 4,1 la scossa di terremoto avvertita distintamente questa mattina alle 9,40 in provincia di Pistoia. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha infatti calcolato la fascia esatta del sisma che, sempre secondo l'istituto, ha avuto il suo epicentro sette chilometri a nord di Pistoia, a una profondità di 52,1 chilometri. La scossa è stata avvertita a Pistoia, ma anche a Firenze, Prato e fino alle località della costa tirrenica a nord della Toscana.

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