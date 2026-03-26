Turbativa d'asta e corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa

AGI - Gli uomini del gruppo Polizia economico-finanziario della guardia di finanza, su delega della procura di Roma, hanno eseguito una serie di perquisizioni in diversi uffici, tra cui, alcuni riconducibili al ministero della Difesa, Terna ed Rfi. Nell'inchiesta si ipotizzano, tra gli altri, i reati di corruzione e turbativa d'asta. Coinvolti manager e imprenditori.
Le perquisizioni eseguite oggi si inseriscono in un'indagine partita da una segnalazione del ministero della Difesa che aveva ravvisato alcune anomalie.
Ministero della Difesa: "Piena collaborazione"
In merito alle perquisizioni condotte dalla Guardia di Finanza, il Ministero della Difesa "ha assicurato pieno supporto e massima collaborazione sin dall'avvio delle attività investigative iniziate negli anni precedenti. Eventuali responsabilità accertate - si legge in una nota - saranno perseguite con la massima severità, nel rispetto della legge e delle prerogative dell'Autorità giudiziaria".