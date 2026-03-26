Turbativa d'asta e corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa
Turbativa d'asta e corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa
Home>Cronaca

Turbativa d'asta e corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa

Guardia di Finanza in diversi uffici anche di Terna ed Rfi. Nell'inchiesta sono coinvolti manager e imprenditori
Sede del Ministero della Difesa, via XX settembre a Roma
Sede del Ministero della Difesa, via XX settembre a Roma
ministero difesa corruzione perquisizioni
di lettura

AGI - Gli uomini del gruppo Polizia economico-finanziario della guardia di finanza, su delega della procura di Roma, hanno eseguito una serie di perquisizioni in diversi uffici, tra cui, alcuni riconducibili al ministero della Difesa, Terna ed Rfi. Nell'inchiesta si ipotizzano, tra gli altri, i reati di corruzione e turbativa d'asta. Coinvolti manager e imprenditori.

ADV

Le perquisizioni eseguite oggi si inseriscono in un'indagine partita da una segnalazione del ministero della Difesa che aveva ravvisato alcune anomalie.

ADV

Ministero della Difesa: "Piena collaborazione"

In merito alle perquisizioni condotte dalla Guardia di Finanza, il Ministero della Difesa "ha assicurato pieno supporto e massima collaborazione sin dall'avvio delle attività investigative iniziate negli anni precedenti. Eventuali responsabilità accertate - si legge in una nota - saranno perseguite con la massima severità, nel rispetto della legge e delle prerogative dell'Autorità giudiziaria".

ADV