Vanno in vacanza a Sharm e lasciano soli i 5 figli minori

AGI - Lasciano i cinque figli, tutti minori, a casa da soli e partono per una vacanza a Sharm el-Sheikh. È successo a Trieste. Ad accorgersi che in quella casa stava succedendo qualcosa di anomalo, probabilmente attraverso i racconti di uno dei bambini, è stata un'insegnante, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune.
E così dopo un sopralluogo con la Polizia locale sono quindi state attivate le misure di protezione e bambini e ragazzi sono stati trasferiti in una comunità. I due genitori - come racconta Il Piccolo - in occasione del compleanno di lei, erano partiti per una vacanza sul Mar Rosso lasciando tutti e cinque figli a casa da soli.
Le misure di protezione e il destino dei minori
Una volta attivati i Servizi sociali e le procedure di sicurezza, i cinque minorenni sono stati trasferiti in un primo momento all'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo per verificare che stessero bene. Contemporaneamente è stata inviata un'informativa alla Procura dei minori ed è stata avviata, da parte dei Servizi sociali, la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli. I genitori sono stati informati di quanto stava accadendo. Nell'abitazione sono stati trovati anche animali domestici, per i quali il Comune ha trovato strutture adeguate a garantire loro cure e sicurezza.