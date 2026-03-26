Kalman, più piccolo caimano al mondo arriva al Tropicarium Jesolo

AGI - Si chiama Kalman l'esemplare di 19 anni di caimano nano di Cuvier, donato dal Tropicarium Oceanarium Kft. di Budapest al Tropicarium Park Jesolo.
Caratteristiche del caimano nano di Cuvier
Il Paleosuchus palpebrosus è conosciuto come la più piccola specie di coccodrilliano al mondo. Raggiunge una lunghezza di circa un metro e mezzo e un peso medio di 6-7 chilogrammi. Nonostante le dimensioni ridotte, è un animale di grande interesse dal punto di vista evolutivo e biologico.
Cooperazione tra zoo europei
Il trasferimento e' la conferma di una cooperazione internazionale consolidata tra le due istituzioni zoologiche. Gia' nel gennaio 2024, il Tropicarium Park Jesolo aveva donato Pippo, alligatore americano (Alligator mississippiensis), al Tropicarium di Budapest, dove avrebbe trovato un ambiente piu' adatto alle sue esigenze.
Habitat e alimentazione
Originario delle foreste pluviali del Sud America, il caimano nano di Cuvier vive in prossimità dei corsi d'acqua e si nutre principalmente di pesci, anfibi e vari invertebrati. Il suo nome scientifico riflette molte delle sue caratteristiche distintive.
"Paleosuchus" significa "coccodrillo antico" e si riferisce sia alla sua morfologia, caratterizzata da robuste scaglie dermiche che gli conferiscono un aspetto quasi preistorico, sia alla sua storia evolutiva, poiché è geneticamente distinto dalle altre specie di coccodrilliani.
L'epiteto "palpebrosus" fa riferimento alle placche ossee sopra gli occhi, di colore marrone intenso, che rendono l'animale immediatamente riconoscibile.
"Con questo nuovo arrivo - il commento di Paolo Zorzi, biologo e parte della direzione scientifica di Tropicarium Park - rafforziamo il nostro impegno nell'educazione scientifica, nella conservazione della biodiversità e nella cooperazione tra gli zoo europei, offrendo al pubblico l'opportunità di osservare da vicino una delle specie di coccodrilliani più affascinanti e meno conosciute al mondo. Rispetto agli altri esemplari presenti al Tropicarium, questo è probabilmente quello che più si avvicina ai suoi antenati preistorici".