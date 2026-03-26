Trento: bimbo di 9 anni investito mentre va a scuola, è grave
L’incidente a Spormaggiore in Val di Non. Il bambino è stato stabilizzato e trasferito al Santa Chiara
AGI - Un bambino di 9 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato investito da un'auto mentre stava andando a scuola. L'incidente è accaduto questa mattina verso le ore 7.40 in via San Vigilio a Spormaggiore in Val di Non.
Stando ad una prima ricostruzione il bambino è stato investito dal mezzo che viaggiava a bassa velocità. Il piccolo è stato stabilizzato sul posto è portato in ospedale.