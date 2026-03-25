Insegnante accoltellata da uno studente. La donna è grave

AGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un'aggressione avvenuta questa mattina, intorno alle 7:45. La donna è stata avvicinata in strada, esattamente davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco.
Secondo le prime ricostruzioni, l'autore del ferimento sarebbe uno studente della scuola. È un 13enne che indossava una maglietta con la scritta 'Vendetta' e pantaloni militari quando è stato bloccato dai carabinieri. L'aggressione si è consumata nell'orario di ingresso, nei corridoi dell'istituto, sotto gli occhi di studenti e personale scolastico. Ed è stato un insegnante a immobilizzare, assieme a due collaboratori scolastici il ragazzino.
Data la gravità delle lesioni riportate, i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento d'urgenza della vittima tramite l'intervento dell'elisoccorso.
Le indagini
Sul luogo dell'evento sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno isolato l'area per effettuare i rilievi scientifici necessari. Le lezioni al momento sono sospese. Gli inquirenti sono attualmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento e accertare le motivazioni del gesto. Al momento, l'indiziato è a disposizione della procura per i minorenni di Bergamo per gli accertamenti di rito.
Valditara: "La docente non è in pericolo di vita"
"Ho parlato con l'ospedale di Bergamo: l'insegnante non è fortunatamente in pericolo di vita". Lo dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una nota.