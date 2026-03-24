Delmastro si dimette: 'Non ho fatto nulla di scorretto'

Delmastro si dimette da sottosegretario: "Non ho fatto nulla di scorretto"
La decisione, ha precisato, è stata presa nell’interesse della Nazione e per rispetto verso il governo e il Presidente del Consiglio
AGI - "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.