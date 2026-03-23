Lo scontrino‑alibi di Sempio torna sotto l'esame della procura
Lo scontrino‑alibi di Sempio torna sotto l'esame della procura di Pavia
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Lo scontrino‑alibi di Sempio torna sotto l'esame della procura di Pavia

Secondo quanto riportato dal Tg1, l’analisi del traffico telefonico avrebbe evidenziato uno scambio di messaggi tra la madre del giovane e un vigile del fuoco di Vigevano la sera precedente al delitto
Andrea Sempio
Agf - Andrea Sempio
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AGI - Lo scontrino del parcheggio indicato da anni come l'alibi di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia, resta al centro delle attenzioni dei pm.

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Secondo quanto riferito dal Tg1 nell'edizione delle 20, analizzando il traffico telefonico la sera precedente la mattina del delitto sarebbe emerso uno scambio di messaggi tra la mamma di Sempio e Antonio, vigile del fuoco a Vigevano, che potrebbe preludere a un successivo incontro. Sempre secondo il Tg, una simile eventualità, se confermata, potrebbe mettere in discussione l'alibi del giovane, sommandosi alla consulenza depositata in procura dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo e alla relazione dei Ris in cui verrebbero riscritte fasi e orario del delitto.

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