Napoli: due donne travolte e uccise da un'auto: arrestato 34enne

AGI - L'uomo napoletano di 34 anni alla guida della Mercedes che ieri notte in corso Garibaldi a Napoli, all'altezza di porta Nolana, ha investito e ucciso due donne mentre attraversavano la strada, è stato arrestato per omicidio stradale. Era alla guida sotto l'effetto di alcol.
Secondo quanto accertato dagli uomini della Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale, le due amiche di nazionalità ucraina di 52 e 57 anni, stavano attraversando corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana; una volta arrivate al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza dall'auto guidata dall'uomo.
Le due vittime
A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli regolarmente in sosta sul lato destro della strada. Le ferite riportate dalle due cittadine ucraine sono apparse subito disperate. Una delle due è deceduta sul colpo a causa della gravità dell'impatto. La seconda vittima è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita, ma è morta circa due ore dopo il ricovero.
Condicente positivo all'alcol test
Il conducente della Mercedes è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico. I test hanno fornito esito positivo. Informato il pm di turno, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l'applicazione della misura della detenzione domiciliare.
Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, risultato essere un'auto a noleggio. Nel luogo dell'incidente, la Polizia Locale sta completando i rilievi tecnici, ascoltando i testimoni presenti al momento del fatto e procedendo all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.