Esplosione di gas a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole

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AGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Tre le palazzine coinvolte e una quella crollata. Dalle prime informazioni, almeno due sarebbero i feriti gravi. I pompieri hanno, infatti, estratto due persone dalle macerie consegnandole al 118. Si cercano altre persone sotto le macerie, rendono noto i vigili del fuoco. Settanta persone in strada. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si sta recando sul luogo dell'esplosione per seguire da vicino la situazione.
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