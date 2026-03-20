Crollo Torre del Moro: condannate 9 persone tra 8 mesi e 3 anni

AGI - Il Tribunale di Milano ha condannato nove imputati a pene tra gli otto mesi e i tre anni nel processo per disastro colposo relativo al rogo della Torre del Moro, il grattacielo di 18 piani che il 29 agosto 2021 prese fuoco. Non ci furono nè vittime nè feriti.
Quattro imputati sono stati assolti per non avere commesso il fatto. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto condanne ben più severe alla giudice Amelia Managò fino a otto anni di reclusione. "Quello che conta è l'affermazione della responsabilità, l'entità della pena è importante ma secondaria" ha detto la rappresentante dell'accusa dopo la lettura del verdetto. L' incendio non causò vittime anche perchè, molti residenti erano fuori città per le vacanze estive. Al centro dell'accusa c'era il rivestimento esterno 'a vela'. Le fiamme si sarebbero propagate in modo rapidissimo a causa dell'impiego di pannelli ritenuti "altamente infiammabili".
Nel dettaglio delle condanne, la giudice ha inflitto 3 anni a Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante di Alucoil, che produsse i pannelli del rivestimento 'a vela della Torre, e a Francisco Churruca Ybbarra, export manager della società spagnola. Condannato a 2 anni e 6 mesi a Ettore Zambonini, legale rappresentante dell'omonima azienda, che si occupò dei lavori della facciata della Torre. Stessa pena a 2 anni e 6 mesi per Giordano Cantori, l'imprenditore che si occupava della commercializzazione dei pannelli in Italia. Gli assolti sono Alberto Moro della Moro Costruzioni, general contractor dell'opera, e 3 dipendenti della Zambonini spa.