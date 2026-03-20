Esplode un casolare abbandonato a Roma, morti un uomo e una donna

AGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato, utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora: rinvenuti i corpi privi di vita di due persone, un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie.
Scientifica al lavoro per l’identificazione delle vittime
Tatuaggi sul corpo di entrambe le vittime. Parte da qui il tentativo di identificazione da parte della polizia di Stato intervenuta sul posto insieme alla Polizia Scientifica e ai vigili del fuoco. Uno dei due corpi risulta inoltre mutilato di un arto superiore. Al vaglio le cause che hanno portato alla deflagrazione. Le indagini sono in corso.