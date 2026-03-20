Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 6 telefoni cellulari

AGI - Sono sei i telefoni cellulari analizzati dalla Polizia Scientifica e sequestrati nell'auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino, compreso quello che aveva la sera dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Ma sono numerosi gli altri dispositivi elettronici attualmente nella disponibilità della Squadra Mobile e che saranno successivamente oggetto di analisi investigativa. L’agente, detenuto a San Vittore, è in attesa che il Tribunale del Riesame decida in queste ore sulla richiesta di scarcerazione con la concessione dei domiciliari presentata dai suoi legali.
Il pesante quadro delle accuse
Il quadro delle accuse nei confronti del poliziotto - cui è contestato l'omicidio premeditato - sta diventando molto pesante con gli approfondimenti investigativi.
Tra le ipotesi di reato contestate di recente, sulla base di numerose testimonianze di persone che frequentavano la piazza dello spaccio di Rogoredo, ci sono concussione, arresto illegale, spaccio, calunnia, percosse, estorsione, falso. Nell’inchiesta ci sono altri sei poliziotti indagati.