Dal Poke al Burrito, la mappa dei nuovi gusti dei romani

AGI - Il "trapizzino" e il Poke all'Esquilino. Supplì e margherita in centro storico e nell'estrema periferia. Lo smash burger al Nomentano. È la mappa dei vecchi e nuovi gusti alimentari dei romani, o almeno di quelli che non amano cucinare a casa, disegnata da Deliveroo. La pizza mantiene saldamente il primo posto, con la Margherita che risulta l'ordine più frequente in varie zone della città. Tuttavia, nonostante le preferenze complessive siano per i grandi classici, sono le cucine internazionali a segnare il passo in termini di crescita. Tra le novità più interessanti, la cucina messicana, che ha registrato nell'ultimo anno una crescita esplosiva. Burrito e quesadilla, infatti, sono i piatti che più di altri stanno conquistando i cuori e i palati nella Capitale, con un incremento significativo rispetto al 2024. Anche la cucina cinese e greca hanno visto un aumento considerevole.
I piatti più ordinati
I piatti più ordinati in queste categorie includono i ravioli alla griglia, gli involtini primavera e la pita greca, che sono sempre più richiesti in tutta la città. Andrea Zocchi, managing director di Deliveroo in Italia spiega che "Roma dal punto di vista gastronomico e della ristorazione ha delle unicità difficili da ritrovare: un grande attaccamento ai sapori tradizionali, unito a una tendenza naturale verso le cucine internazionali". Nel dettaglio, la mappa dei 'sapori' della Capitale vede all'Esquilino, quartiere multietnico per eccellenza, dominare il Trapizzino seguito dal Poke e dal Supplì.
La mappa dei sapori quartiere per quartiere
Al Centro il podio vede Margherita al primo posto e ancora Poke e Supplì. Il Nomentano è il regno dello smash burger. Il Poke è primo nelle preferenze dei romani dell'Eur che non disdegnano nemmeno la Margherita, al secondo posto, e il classico hamburger. Il Flaminio premia la pizza e il classico panino componibile, ma si stanno affermando anche Ravioli alla griglia. Ci si sposta nella periferia est di Roma, a Tor Bella Monaca dove il podio è più italiano che mai: i tradizionali Supplì sono seguiti da due gusti di pizza: Margherita e Diavola. Più internazionale Ostiense dove alla Margherita segue il Poke e la Pita greca. Il Messico ha invece conquistato Trastevere con Burrito e Quesadilla che seguono a ruota l'immarcescibile Margherita, ancora al primo posto.