Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il Padiglione Serbia

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AGI - Poco prima delle 10 un incendio si è sviluppato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, ai Giardini. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche di vento che stanno interessando oggi la laguna.
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Secondo quanto riferito all'AGI dalla Biennale l'incendio sarebbe stato subito domato e non avrebbe procurato danni gravi alla struttura. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato solo la parte esterna del tetto del Padiglione e non abbiano in alcun modo danneggiato gli arredi o la parte interna dello stesso.
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